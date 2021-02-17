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В ДТП под Калугой погибли два человека

Столкнулись микроавтобус и фура

ТАСС, 17 февраля. Два человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса на федеральной трассе М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области. Об этом в среду сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter двигался со стороны Брянска в сторону Калуги, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру Scania", - сообщили в управлении.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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