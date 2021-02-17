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Здание Минобороны на Фрунзенской набережной и станция метро в Москве "заминированы"

По данному факту проводится проверка

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве и станции метро "Парк культуры", идет проверка. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аноним сообщил об угрозе взрыва в здании Минобороны на Фрунзенской набережной, 22/2 и на станции метро "Парк культуры" и двух ее выходах. Сейчас идет проверка", - сказал собеседник агентства, добавив, что метро работает в штатном режиме.

Ранее во вторник были "заминированы" здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, техникум экономики и права, а также таможенная академия и 12 отделений Сбербанка в Люберцах. Кроме того, в связи с угрозой взрыва были эвакуированы посетители Останкинской башни. Все угрозы оказались ложными.

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