Здание Минобороны на Фрунзенской набережной и станция метро в Москве "заминированы"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве и станции метро "Парк культуры", идет проверка. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аноним сообщил об угрозе взрыва в здании Минобороны на Фрунзенской набережной, 22/2 и на станции метро "Парк культуры" и двух ее выходах. Сейчас идет проверка", - сказал собеседник агентства, добавив, что метро работает в штатном режиме.

Ранее во вторник были "заминированы" здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, техникум экономики и права, а также таможенная академия и 12 отделений Сбербанка в Люберцах. Кроме того, в связи с угрозой взрыва были эвакуированы посетители Останкинской башни. Все угрозы оказались ложными.