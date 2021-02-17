Суд приговорил к пяти годам условно экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к пяти годам колонии условно бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, признав его виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Ишаева виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет условно со штрафом 800 тыс. рублей и испытательным сроком на пять лет", - говорится в приговоре судьи Ларисы Семеновой. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны - ПАО "НК "Роснефть" - на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Другой фигурант дела - экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов - осужден на три года колонии условно со штрафом 400 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия Кондратову была предоставлена госзащита в связи с давлением на него Ишаева, уточнил ТАСС адвокат во время перерыва в суде. Кондратов прибыл в зал судебного заседания в сопровождении двух сотрудников спецслужб.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел государственные награды и хронические заболевания у Ишаева, отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. Также суд зачел в срок наказания время нахождения подсудимых под домашним арестом. "Перечисление дочерью суммы ущерба не может быть учтено в качестве смягчающих обстоятельств, так как Ишаев вину не признал и заявил, что деньги перечислены без его ведома, и что наоборот не он должен, а ему должны", - отмечается также в приговоре.

Суд также частично удовлетворил иск компании, взыскав с Ишаева около 7,5 млн рублей.