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Дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края

Осужденный условно экс-глава Хабаровского края Ишаев назвал свое дело заказным

Его признали виновным в растрате 7,5 млн рублей
Виктор Ишаев Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Виктор Ишаев
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, осужденный на пять лет условно, заявил, что вину не признает, чист перед законом, а дело в отношении него является заказным.

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"Моя совесть чиста перед богом и перед законом. Дело заказное", - прокомментировал он корреспонденту ТАСС решение о возможном обжаловании судебного акта.

Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил его к пяти годам колонии условно со штрафом 800 тыс. рублей, признав его виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Другой фигурант дела - экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов - осужден на три года колонии условно со штрафом 400 тыс. рублей.

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РоссияДело в отношении экс-губернатора Хабаровского краяИшаев, Виктор Иванович
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