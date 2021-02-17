Осужденный условно экс-глава Хабаровского края Ишаев назвал свое дело заказным

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, осужденный на пять лет условно, заявил, что вину не признает, чист перед законом, а дело в отношении него является заказным.

"Моя совесть чиста перед богом и перед законом. Дело заказное", - прокомментировал он корреспонденту ТАСС решение о возможном обжаловании судебного акта.

Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил его к пяти годам колонии условно со штрафом 800 тыс. рублей, признав его виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Другой фигурант дела - экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов - осужден на три года колонии условно со штрафом 400 тыс. рублей.