В Сочи полиция проверяет информацию об отравлении бездомных собак

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция в Сочи организовала проверку информации об отравлении нескольких собак на курорте. Об этом в среду сообщил начальник полиции УВД по Сочи Александр Папанов.

Ранее в интернете опубликовали несколько видеороликов, на которых, предположительно, были отравленные бездомные собаки.

"В сети интернет были выявлены видеоролики, где были зафиксированы факты гибели собак, два факта по Адлерскому району. Подразделением, при взаимодействии со средствами массовой информации, написан рапорт, зарегистрирован, в настоящее время назначено проведение проверки по данным материалам", - сказал Папанов.

Он отметил, что сейчас в Сочи заявлений о жестоком обращении с животными не зарегистрировали. Вместе с тем, директор приюта для животных "Бим" Юлия Мостовая считает, что в городе "работают догхантеры".