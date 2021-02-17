Бывший руководитель структуры ФСО в Крыму получил тюремный срок за взятки и мошенничество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о взятках и мошенничестве с дизельным топливом заместителю руководителя службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны (ФСО) РФ полковнику запаса Эдуарду Турте, предпринимателю Вадиму Балясному и его подчиненному Антону Сысоеву. Фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от трех до десяти лет, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как сообщает "Коммерсантъ", фигуранты дела обвинялись в мошенничестве с дизельным топливом, поставляемым для госдач, на общую сумму 20,3 млн рублей. По версии следствия, Турта дважды получил от генерального директора компании "ВАБ-Нефть" Балясного по 100 тыс. рублей за покровительство. Компания Балясного заключила три госконтракта с подразделением ФСО в Крыму. Согласно договорам, компания "ВАБ-Нефть" должна была поставить 600 тонн дизельного топлива марки "Евро-5". Однако, когда заказчик снял пробы дизтоплива, было установлено, что оно не соответствовало стандарту "Евро-5".

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание: Турте Э. В. - десять лет в исправительной колонии строгого режима с лишением звания полковник запаса; Балясному В. А. - шесть лет в исправительной колонии общего режима; Сысоеву А. В. - три года в исправительной колонии общего режима", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что Турта признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б", "в" ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 222 УК РФ, Балясный и Сысоев - ч. 4 ст. 159 УК РФ.