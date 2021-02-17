NYT: почти 30 человек умерли в США от последствий холодов

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Число умерших в США от последствий холодов возросло с 25 до 29 человек. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на представителей местных властей.

Почти три десятка смертей подтверждены в штатах Техас, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Луизиана, Орегон и Теннесси. В выходные и понедельник люди гибли главным образом в результате ДТП, а во вторник - от отравления угарным газом, обморожения и в результате несчастных случаев.

В Теннесси 10-летний мальчик утонул, провалившись под лед на пруду. На юге Луизианы мужчина умер в результате черепно-мозговой травмы, поскользнувшись на льду.

Как сообщила ранее Национальная метеорологическая служба, 16 февраля стало самым холодным днем за все время наблюдений в 21 городе США. Самые низкие температуры были зафиксированы в городах Линкольн (минус 35 градусов Цельсия) и Гастингс (минус 34 градуса) в штате Небраска. По данным портала poweroutage.us, около 3,4 млн жителей Техаса, Орегона, Кентукки, Западной Вирджинии и Луизианы остаются без электричества, в том числе свыше 2,9 млн человек в Техасе. Во вторник данный показатель по пяти штатам превышал 5 млн.