В Краснодаре произошел пожар в двух ангарах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. В Краснодаре возник пожар в двух ангарах, площадь возограния достигла 1 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Огонь быстро распространяется. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Высокая пожарная нагрузка, плотность застройки комплекса зданий и задымление осложняет работу пожарно-спасательных подразделений. Произошло обрушение кровли на 100 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что пожарные работают с соблюдением требований техники безопасности и охраны труда.

Информация о пожаре по улице Конечная, дом 2, поступила в 15:13 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горят два складских помещениях ангарного типа. Первоначально сообщалось о пожаре на площади 700 кв. метров. К тушению привлекли 108 человек и 34 единицы техники.