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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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Майкл Калви считает, что действия, за которые его судят, спасли банк "Восточный"

Основатель фонда Baring Vostok назвал "обоснованным и единственно возможным решением" выдачу кредитов компании "Первое коллекторское бюро"
Майкл Калви Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Майкл Калви
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в среду в показаниях Мещанскому суду Москвы заявил, что действия, расцененные следствием как растрата 2,5 млрд рублей, были в действительности необходимой мерой для спасения банка "Восточный", передает корреспондент ТАСС.

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"Я считал, что выдача кредитов компании "Первое коллекторское бюро" была обоснованным и единственно возможным решением. Я знал, что если до конца 2015 года эти расчеты не произойдут, то банк "Восточный" имеет все основания лишиться лицензии. Это нанесло бы ущерб не только акционерам и инвесторам банка, но и 3 млн вкладчиков. Это разрушило бы достаточно большой и перспективный банк", - заявил Калви.

Калви в среду начал давать показания суду по делу о растрате. Ранее он и еще шесть фигурантов дела заявили о своей невиновности. Согласно его показаниям, в 2015 году банк "Восточный" попал в тяжелое положение из-за того, что его прежние владельцы оставили под залогом на Кипре еврооблигации на сумму 5 млрд рублей. В начале 2015 года новое руководство банка узнало, что у аффилированной с банком кипрской компании "Балакус" есть забалансовые обязательства в размере 2,5 млрд рублей, обеспеченных еврооблигациями банка на 5 млрд рублей. "Для меня обеспечение в таком размере было неожиданным", - подчеркнул Калви.

Он рассказал, что выработал план постепенного погашения обязательств и возврата заложенных еврооблигаций, но в 2015 году Центральный банк РФ радикально изменил правила открытия банками депозитных счетов в иностранных юрисдикциях и размещения на этих счетах своих ценных бумаг. "Новые правила предполагали 100-процентный резерв на любые ценные бумаги в иностранных депозитариях. Банк должен был немедленно вернуть облигации на 5 млрд рублей или же ему грозила их потеря, а это привело бы к уменьшению капитала, нарушению нормативов и отзыву лицензии", - пояснил Калви.

Согласно его показаниям, выход был найден в выдаче кредита российскому юридическому лицу "Первое коллекторское бюро", которое профинансировало компанию "Балакус", что обеспечило возврат еврооблигаций с Кипра. Калви отметил, что напрямую финансировать операцию банк не мог, так как кредитование иностранного юридического лица требовало от него создания 100-процентных резервов, что существенно ухудшало банковские показатели.

По словам Калви, выдача кредита позволила вернуть из залога еврооблигации, а возврат кредита был позднее обеспечен уступкой акций компании IFTG. Он напомнил, что первоначально дело было возбуждено именно из-за якобы имевшего место завышения цены акций IFTG, но позднее обвинение было переквалифицировано и перенесено на другое событие. "Все это части обычной и нормальной коммерческой деятельности. Не всегда и все инвестиции бывают оправданными и способны принести доход. Часто инвестор должен фиксировать убытки. Это нормальный процесс, и также часто между инвесторами возникают противоречия, но это не повод начинать уголовный процесс, такие споры разрешаются гражданскими арбитрами", - отметил основатель Baring Vostok, напомнив, что банк "Восточный" отказался от финансовых претензий по этому делу.

Калви также заявил в суде, что намерен добиваться оправдательного приговора, чтобы продолжить инвестировать в российскую экономику. "Мы с нетерпением ждем продолжения слушаний по существу и скорейшего завершения процесса для того, чтобы вернуться к тому, что мы делаем лучше всего: инвестировать в российские компании", - сказал он.

Основатель Baring Vostok отметил, что исполнилось ровно два года с начала уголовного дела. "Это дело является беспочвенным, в нем нет ни потерпевших, ни состава преступления, ни каких-либо доказательств. Эти два года я и мои ни в чем не повинные коллеги потеряли возможность полноценно работать, потеряли драгоценное время жизни", - подчеркнул он.

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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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