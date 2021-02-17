Троих джихадистов осудили в Париже на сроки от 22 до 30 лет за подготовку теракта

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Специальный суд присяжных Парижа огласил в среду приговор в отношении трех джихадистов, осудив их на сроки от 22 до 30 лет тюремного заключения за создание террористической группировки. Об этом сообщило Agence France Presse по сведениям, полученным из суда. Прокуратура по делам о терроризме требовала близких к этому сроков наказания - от 20 до 30 лет.

Все трое признаны виновными в подготовке теракта в Париже в декабре 2016 года. По данным следствия, двое из обвиняемых - Ясин Бусерия и Хишам Макран - создали в феврале-марте 2015 года в Страсбурге тщательно законспирированную группу, примыкающую к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Третий обвиняемый, марокканец Хишам аль-Ханафи, по данным следствия, занимался набором добровольцев в террористические ячейки ИГ. Он также намеревался участвовать в теракте в Париже в качестве террориста-смертника, но был задержан полицией в Марселе в ноябре 2016 года.

Все трое утверждали на суде, что "раскаиваются", и что они "заблуждались", примыкая к исламистам-боевикам. Суд не принял во внимание их подобные заявления.