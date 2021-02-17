Открытое горение в ангарах в Краснодаре ликвидировали

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в двух ангарах в Краснодаре, где огнем была охвачена 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:53 открытое горение ликвидировано", - сказали в МЧС.

Информация о пожаре по улице Конечной, дом 2 поступила в 15:13. Пожарные, прибыв на место, установили, что горят два складских помещениях ангарного типа. Первоначально сообщалось о пожаре на площади 700 кв. м, позже она выросла до 1 тыс. кв. м, распространение огня было локализовано. Кровля ангаров обрушилась на площади 100 кв. м.

К тушению привлечены 108 человек и 34 единицы техники.