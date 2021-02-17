Суд оставил под арестом бывшего полицейского, расстрелявшего коллег в московском метро

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 1 июня срок содержания под стражей экс-полицейскому Алексею Смирнову, признанному присяжными виновным в убийстве коллег на станции метро "Рязанский проспект". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд продлил срок содержания под стражей в отношении Смирнова А. В. на три месяца, то есть до 1 июня 2021 года. В сегодняшнем судебном заседании был заявлен гражданский иск от потерпевших. Судебное заседание отложено на 16 марта на 10:30 мск для уточнения исковых требований", - сказали в пресс-службе.

Ранее присяжные признали Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов (два эпизода, предусмотренных ст. 317 УК РФ) и оправдали по еще одному аналогичному эпизоду, а также по двум статьям о получении взяток (п. "б" ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). При этом присяжные признали Смирнова заслуживающим снисхождения. Это значит, что ему не смогут назначить пожизненный срок лишения свободы.

Вечером 18 сентября 2019 года прапорщик полиции Алексей Смирнов в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. В результате ЧП полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник ОСБ не пострадал.

Смирнов на допросе в СК заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки").