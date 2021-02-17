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На Кипре погиб американский актер и режиссер Дик О'Хари, снимавший фильмы о России

Он не справился с управлением автомашины

НИКОСИЯ, 17 февраля. /ТАСС/. Американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, более известный как Дик О'Хари, погиб во вторник в автокатастрофе на Кипре, не справившись с управлением автомашины. Об этом сообщила в среду газета Cyprus Mail, напомнившая, что погибшего многое связывало с Россией, в которой он неоднократно бывал и снимал о ней свои картины.

Во вторник полиция провинции Пафос сообщила о гибели в результате ДТП иностранного гражданина, но не привела никаких подробностей о его личности. По информации полиции, около 16:00 по местному времени (17:00 мск) 58-летний водитель ехал по дороге между деревнями Айя-Варвара и Аксилу. По всей видимости, мужчина немного превысил скорость и не был пристегнут ремнем безопасности. Он потерял управление машиной, которая съехала с трассы и несколько раз перевернулась. Сотрудники пожарно-спасательной службы вызволили пострадавшего из искореженного салона автомобиля и доставили его в отделение скорой помощи больницы в Пафосе, где врачи констатировали его смерть.

Cyprus Mail сообщает, что О'Хари был не только актером и режиссером, но также журналистом и кинопродюсером. Он постоянно проживал в деревне Пенталия в провинции Пафос.

О'Хари снялся во многих фильмах и рекламных роликах и, как утверждает газета, был хорошо известен русскоязычным жителям Кипра по участию в туристическом телесериале Legend Hunt. Он много путешествовал по всему миру и неоднократно бывал в России, а также посещал Китай, Монголию и Мальту. Он принимал участие в российских кинофестивалях и снимал фильмы об административных и исторических регионах РФ, об отдельных российских городах и достопримечательностях, в том числе о Карелии, Урале, Вологодской области, Ярославле, Кижи и других.

Дик О'Хари знал восемь языков, включая русский, английский, испанский и, будучи потомственным индейцем, говорил на языке племени чероки. Он также дружил со многими голливудскими звездами, включая Стивена Сигала.

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