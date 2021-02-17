Экс-следователь МВД Ходько, который вел дело Спецстроя, получил восемь лет колонии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к восьми годам колонии за растрату бывшего сотрудника следственного департамента МВД России Антона Ходько, который ранее вел дело о хищении более 1 млрд рублей в Спецстрое. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, пенсионер МВД признан виновным в растрате в особо крупном размере.

"Приговором Тверского районного суда Москвы Ходько признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и лишением специальных званий", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные законом сроки. В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Ходько к восьми годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей.

Кроме того, гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично на сумму чуть более 21 млн рублей, уточнили в свою очередь ТАСС в пресс-службе суда.

Дело Ходько

Следствием и судом установлено, что в 2016 году старшим следователем по особо важным делам 3 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России Ходько похитил денежные средства в иностранной валюте и рублях в общей сумме свыше 50 млн рублей, изъятых в рамках расследуемого им уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. "Так, в рамках предварительного следствия в числе прочих были вынесены два постановления о производстве обыска в индивидуальных банковских сейфах у родственников обвиняемого в мошенничестве лица, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ. - В результате проведенных обысков следователем следственной группы, возглавляемой Ходько, были изъяты денежные средства в иностранной валюте и рублях". По данным следствия, изъятые оперативниками деньги, упакованные в две картонные коробки, вместе с процессуальными документами были переданы Ходько. Далее деньги были помещены на хранение в служебный сейф следователя, но в ходе предварительного следствия он процессуального решения по ним не принимал, в установленном порядке их не сдал, добавили в СК.

В следствии уточнили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, поступившие из подразделения ФСБ России, о хищении неустановленными лицами изъятых по уголовному делу, находившемуся в производстве полиции, денег. "Действуя в корыстных целях, Ходько присвоил изъятые деньги в иностранной валюте и рублях в общей сумме более 50 млн рублей до изъятия уголовного дела из его производства и передачи другому следователю. Кроме того, подсудимый умышленно сокрыл два постановления о производстве обыска в банковских сейфах, соответствующие протоколы и иные документы при передаче уголовного дела. Через некоторое время после этого Ходько уволился из органов полиции", - следует из пресс-релиза СК.

Следствие неоднократно предлагало Ходько пройти психофизиологическое исследование, однако последний, ссылаясь на недомогание, отказывался от прохождения полиграфа, заявили в Следственном комитете. "Также ключи от сейфа, где хранились похищенные деньги, имелись только в единственном экземпляре и находились у Ходько, а проведенным исследованием было установлено, что замки двери кабинета и сейфа взлому и вскрытию не подвергались", - резюмировали в пресс-службе следственного органа.

Ходько был задержан и арестован в 2018 году Басманным судом Москвы. Следствием установлено принадлежащее ему недвижимое имущество, на которое для обеспечения исполнения приговора судом был наложен арест.

Дело Спецстроя

По данным Главного военного следственного управления СК РФ, с сентября 2013 года по октябрь 2015 года в рамках выполнения работ по строительству и капитальному ремонту двух объектов Минобороны России бывший заместитель директора Федерального агентства специального строительства (Спецстроя России) Александр Буряков в составе преступной группы совершил хищение денежных средств путем подготовки и предоставления заказчику документов, отражающих заведомо ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ (осужден к пяти годам колонии). Пользуясь должностным положением, он создавал условия для подписания этих документов уполномоченными лицами Минобороны России, а также предприятий, подведомственных Спецстрою России. В результате было похищено 1 млрд 93 млн рублей.