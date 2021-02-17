Суд в Москве признал законным отчисление из РУДН художника-акциониста Крисевича

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы в среду отклонил иск о восстановлении в РУДН художника-акциониста Павла Крисевича, отчисленного после перформанса. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Сустина.

"Суд отклонил наш иск о восстановлении Крисевича. С этим решением мой доверитель не согласен, мы обязательно будем его обжаловать", - сказала она.

Ранее Крисевич на Арбате в Москве забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания. После этого он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.

Крисевич 5 ноября прошлого года провел акцию напротив здания ФСБ на Лубянке: в окровавленной набедренной повязке разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Его задержали, суд признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток.