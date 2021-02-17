В Крыму арестовали пятерых подозреваемых по делу "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца пятерых из шести задержанных в среду подозреваемых по делу запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщается на сайте суда.

"Избрать [подозреваемым] меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Адвокат Эмиль Курбединов ранее сообщил ТАСС, что один из шести подозреваемых был задержан на территории второго региона полуострова - города Севастополя, поэтому меру пресечения ему изберет другой суд.

На сайте Киевского районного суда уточняется, что арестованные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая признана террористической на территории РФ"). Также в сообщении отмечается, что двоих из них обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ ("Покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти").

"Согласно представленным материалам, у следствия имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе и опасаясь тяжести наказания, указанные лица могут скрыться от предварительного следствия и суда, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Кроме того, являясь активными участниками организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"), могут продолжить заниматься противоправной деятельностью, посягающей на общественную безопасность", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах Крыма ранее сообщил ТАСС, что после обысков правоохранители задержали на полуострове шестерых подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Обыски прошли, в частности, в Симферополе, Белогорске, Бахчисарае и Советском районе.