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В Самаре загорелся продуктовый рынок

Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в Самаре в торговом павильоне на рынке, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 18:39 мск поступило сообщение о пожаре на территории продуктового рынка по адресу: Самара, улица Магистральная. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 500 кв. м", - сказали в ведомстве.

Горит торговый павильон. Его тушат 46 человек и 15 единиц техники.

По информации ГУ МЧС России по региону, к месту пожара направлен пожарный поезд, производится наращивание группировки сил и средств. Погибших и пострадавших нет.

Теги
РоссияСамарская область
В Самаре локализовали пожар на рынке
К месту ЧП направлен пожарный поезд
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