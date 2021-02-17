Суд оставил обвиняемого в растрате бизнесмена Бойко-Великого в СИЗО до 19 мая

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд еще на три месяца продлил срок ареста основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому, обвиняемому в растрате почти 89 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Зубер.

"Сегодняшнее решение Мосгорсуда о продлении срока ареста до 19 мая Василию Бойко-Великому является несвободным. По моему мнению, суд просто боится взять ответственность на себя за абсолютно законное, продиктованное целями правосудия и здравым смыслом освобождение нашего подзащитного. Суд полностью игнорирует положения национального и международного права, предписывающие немедленно освободить нашего доверителя", - сказал адвокат.

Он также добавил, что решение суда о продлении ареста бизнесмену является незаконным, необоснованным и обязательно будет обжаловано.

Басманный суд Москвы 20 июня 2019 года арестовал Бойко-Великого и других фигурантов дела, в том числе директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову (ее сын Константин Кабанов также арестован в рамках этого дела) и бывшую управляющую московского филиала банка Елену Чуеву. Позднее в апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест, а при очередном продлении ареста из СИЗО была освобождена Чуева. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест. По данным источника, близкого к следствию, кассир банка Ципинова заключила досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием.