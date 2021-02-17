Судья, расследующий взрыв в порту Бейрута, выдал ордер на арест экс-министра

БЕЙРУТ, 17 февраля. /ТАСС/. Ливанский судья Фади Савван, который ведет расследование обстоятельств взрыва 4 августа прошлого года в морском порту Бейрута, выдал в среду ордер на арест бывшего министра общественных работ и транспорта Юсефа Фенианоса. Как сообщил телеканал Al Jadeed , экс-чиновник обвинен "в преступной халатности, которая повлекла за собой трагедию и человеческие жертвы".

По его информации, Савван принял решение об аресте после того, как Фенианос официально отказался явиться на допрос 18 февраля.

Сам бывший министр написал в Twitter, что вызов его на допрос в качестве обвиняемого "нарушает уголовно-процессуальный кодекс".

Экс-чиновник, который занимал пост министра общественных работ и транспорта в 2016-2020 годах, вызывался дважды на допрос в декабре прошлого года. Вместе с ним перед судебной комиссией должен был предстать его предшественник Гази Зуэйтер, который вошел в правительство в 2014 году вскоре после того, как судно Rhosus доставило в порт Бейрута груз аммиачной селитры. На допрос вызывались также исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Диаб и бывший министр финансов Хасан Халиль.

Ряд политических партий и депутатских фракций в ответ потребовал отстранить Саввана от расследования "за превышение полномочий", но Кассационный суд 14 января подтвердил законность принятого им решения.

Последствия взрыва

По делу о взрыве с августа были арестованы свыше 30 человек, в том числе бывший директор порта Хасан Крейтем и начальник таможенной службы Бадри Дахер. На прошлой неделе Савван допросил экс-командующего ливанской армией генерала Жана Кахваджи.

Газета Daily Star привела в декабре результаты проведенного правозащитниками опроса, согласно которым 67% ливанцев считают, что к катастрофе в порту привели пренебрежение служебными обязанностями и коррупция, царящие в государстве, в то время как 20% респондентов убеждены, что 4 августа была совершена диверсия.