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Дело возбудили против мужчины, который выпрыгнул с ребенком из окна дома в Торжке

По данным следствия, мужчина был в состоянии наркотического опьянения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который выпрыгнул с сыном из окна квартиры на третьем этаже дома в городе Торжке Тверской области утром в среду. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СК РФ.

"Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления... УК РФ "Покушение на убийство малолетнего" <…> Следователями будет инициирован вопрос перед уполномоченными органами о лишении родительских прав отца мальчика", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 17 февраля на улице Дзержинского в Торжке. Мужчина, удерживая пятилетнего сына, выпрыгнул из окна квартиры на третьем этаже, они упали на козырек расположенного на первом этаже магазина. По данным следствия, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что ребенок выжил, его передали медработникам, мужчину задержали для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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