Два ребенка погибли при пожаре в Пермском крае

ТАСС,18 февраля. Два ребенка погибли в результате пожара, который произошел в селе Орда Пермского края. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту гибели двоих детей во время пожара в частном жилом доме в селе Орда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). По данным следствия, вечером 17 февраля 2021 года в селе Орда двое детей 2011 и 2017 года рождения находились в частном жилом доме без присмотра взрослых. В это время в доме произошел пожар, во время которого детям спастись не удалось", - сказано в сообщении.

На месте происшествия под руководством заместителя руководителя управления Чингиса Мушараева работает группа, в которую входят опытные следователи-криминалисты.