СМИ: в Испании на акциях протеста против ареста рэпера задержали около 48 человек

ТАСС, 18 февраля. Около 48 человек были задержаны в Испании на акциях протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила газета El Periodico.

По ее данным, протестующие были арестованы во время беспорядков в центре Барселоны и Мадрида, а также в Каталонии и провинции Гранада.

В столице протест начался на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, где собрались несколько сотен человек с требованием освободить Аселя. Агрессивно настроенные участники акции начали бросать в полицейских различные предметы, наносили ущерб городскому имуществу. В результате полицейским пришлось применить силу, задействовав дубинки. По данным газеты ABC, сотрудники правоохранительных органов применили против участников митинга слезоточивый газ. Агентство Europa Press сообщает о девяти пострадавших в ходе беспорядков в Мадриде.

В Каталонии, по данным местной полиции, беспорядки произошли в разных городах, в том числе в Барселоне. Манифестанты сооружали баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Как передает газета La Vanguardia, полиция применила против протестующих пули из пенопласта.

Митинги были организованы также в Жироне, Льейде и других населенных пунктах.

Во вторник в ходе беспорядков задержали 15 участников акций, пострадали более 30 человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной на YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник он был задержан и помещен в тюрьму.