В Приамурье сошли с рельсов 13 грузовых вагонов с углем

ТАСС, 18 февраля. Сход 13 груженных углем вагонов произошел в ночь на четверг в Сковородинском районе Амурской области. Движение на железной дороге приостановлено, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"На территории Сковородинского района на перегоне станция Ангарич - станция Джиктанда Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, 13 хвостовых вагонов грузового состава, груженных углем. Нарушен габарит пути в обоих направлениях. Движение временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении.

К месту происшествия выдвинулись два аварийно-спасательных поезда, а также спасатели.

На сайте Забайкальской железной дороги сообщается, что из-за ЧП задерживаются два пассажирских поезда, ожидается задержка еще двух и отмена одного поезда.

"Из-за схода вагонов грузового поезда на станции Ангарич Забайкальской железной дороги задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток - Омск, №12 сообщением Самара - Владивосток. Ожидаются задержки пассажирских поездов №326 сообщением Тында - Хабаровск и №1 сообщением Владивосток - Москва. В связи с происшествием отменен пригородный поезд №6411 сообщением Магдагачи - Сковородино", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (03:29 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.