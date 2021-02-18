{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Камчатке возбудили дело в отношении школьника, истязавшего ребенка с инвалидностью

Ранее подозреваемый состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних

ТАСС, 18 февраля. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении школьника, который истязал девятилетнего ребенка с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося одной из школ Пенжинского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября прошлого года подросток избивал девятилетнего ребенка и совершал иные насильственные действия над ним. При этом подросток осознавал, что ребенок является инвалидом детства, а также что в силу возраста он не понимает фактический характер и значение совершаемых с ним действий, то есть находится в беспомощном состоянии.

Подозреваемый воспитывается в неполной семье, ранее состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении подростка избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

На сайте прокуратуры Камчатского края сообщается, что в связи с инцидентом проводится проверка в отношении местных органов системы профилактики.

Теги
РоссияКамчатский край
Житель Хабаровска получил почти девять лет колонии за нападение на ребенка
В июне 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом по лицу четырехлетнего ребенка
Читать полностью