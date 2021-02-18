Межмуниципальный режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за циклона

ХАБАРОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае ввели межмуниципальный режим ЧС из-за снега и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте краевого правительства в четверг.

"Решен вопрос о введении режима ЧС межмуниципального характера, что позволит оперативнее оказать помощь населению пострадавших от снежного циклона районов", - говорится в сообщении.

Снежный циклон накрыл Хабаровский край в начале недели. Выпало от полутора до двух с половиной месячных норм осадков. Особенно сильно циклон проявил себя на побережье Татарского пролива - это Ванинский и Советско-Гаванский районы. В них ранее был введен режим ЧС в связи с сильным ветром, скорость которого достигала 39 м/с, там сорвало крыши с жилых домов, школ, детсадов, объектов ТЭК, выбило окна, также были повреждены опоры связи. Есть перебои с отоплением и электричеством. В регионе закрыта часть дорог, остановлена работа переправы Ванино - Холмск, соединяющей материк с Сахалином, отмечалось нарушение авиасообщения.

На побережье Татарского пролива вылетел врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. "Дегтярева сопровождают начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов и и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Дарий Тюрин", - говорится в сообщении. Глава региона осмотрит поврежденные стихией жилые дома и социальные объекты, встретится с местными жителями и проведет совещание с главами муниципальных образований. Предстоит подсчитать ущерб и определить график восстановительных работ.