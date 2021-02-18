Житель Хабаровска получил почти девять лет колонии за нападение на ребенка

ТАСС, 18 февраля. Суд в Хабаровске приговорил местного жителя почти к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за нападение на четырехлетнего ребенка с ножом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Индустриальным районным судом г. Хабаровска вынесен обвинительный приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 30, п. "в, и" части 2 статьи 105, п. "а" части 1 статьи 213 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Суд назначил ему наказания в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В июне 2020 года 41-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на четырехлетнего ребенка во дворе одного из домов Хабаровска и ударил ножом по лицу. На помощь ребенку пришла его бабушка, остановив мужчину. Подсудимый полностью признал свою вину.