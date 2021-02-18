В МЧС уточнили, что в Амурской области с рельсов сошли 25 грузовых вагонов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Количество вагонов грузового поезда, сошедших с рельсов в Сковородинском районе Амурской области, по уточненным данным, составляет 25, а не 13. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"На станции Ангарич Сковородинского района произошел сход, по уточненной информации, 25 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Причины ЧП выясняются.

В связи с происшествием задержаны поезда дальнего следования Владивосток - Омск, Самара - Владивосток, ожидаются задержки поездов Тында - Хабаровск, Владивосток - Москва. Пригородный поезд Магдагачи - Сковородино отменен.