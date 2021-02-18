В Якутии автомобиль врезался в столб

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Авария произошла в Нюрбинском районе Якутии, водитель врезался в столб. В результате пострадали четыре человека, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Якутии.

Сообщение о ДТП в городе Нюрбе поступило рано утром в четверг. "Установлено, что водитель 1997 года рождения, управляя автомашиной Toyota Vista Ardeo, не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения. В результате ДТП водитель и трое его пассажиров 1997, 2001 и 2003 годов рождения получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 23-летний водитель взял машину матери без ее ведома и отправился к друзьям из села Жархан в село Антоновка. После употребления спиртного они поехали в бар в Нюрбе, по пути и произошла авария. "Права управления водитель не имеет. В настоящее время трое из пострадавших находятся в больнице, водитель - в реанимации", - сказали в управлении.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, пострадавших доставили в районную больницу. "Состояние у двоих - средней степени, у одного - стабильно тяжелое, находится в реанимации. Четвертый отпущен домой на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.