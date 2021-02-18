В Краснодаре ликвидировали пожар в ангарах

ТАСС, 18 февраля. Пожарные полностью потушили возгорание площадью 1 тыс. кв. м в двух ангарах в Краснодаре, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 05:30 18 февраля 2021 года пожар по повышенному рангу [сложности] в муниципальном округе г. Краснодара ликвидирован полностью на площади 1 000 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар в двух ангарах вспыхнул в среду днем на площади 700 кв. м, но огонь быстро распространился, площадь возгорания увеличилась. Произошло обрушение кровли. К тушению были привлечены 108 человек, задействовано 34 единицы техники.