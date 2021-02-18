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СК возбудил дело об экстремизме в отношении трех омских студентов, избивших прохожих

По данным следствия, в октябре 2020 года подозреваемые избили прохожего неславянской внешности и двух представителей движения "Анархисты-антифашисты", призывая применять насилие к таким лицам

ОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Трое омских студентов, избившие на улице двух подростков и мужчину неславянской внешности, подозреваются в экстремистской деятельности. Как сообщается в четверг на сайте регионального следственного управления СК РФ, в отношении молодых людей по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении троих 17-летних студентов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с применением насилия)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального УФСБ ТАСС рассказали, что в октябре 2020 года подозреваемые через "ВКонтакте" организовали встречу, во время которой избили прохожего неславянской внешности и двух представителей движения "Анархисты-антифашисты". При этом нападающие публично призывали применять насилие к таким лицам.

В тот же день в центре Омска молодые люди расклеили печатные материалы праворадикального содержания. Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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