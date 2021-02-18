ТАШКЕНТ, 18 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано в районе озера Тузкан на территории Фаришского района Джизакской области Узбекистана. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре сейсмопрогностического мониторинга при МЧС республики.

"18 февраля в 05:06 по ташкентскому времени (03:06 мск - прим. ТАСС) в Узбекистане произошло землетрясение. Его координаты: 40,38 градусов северной широты, 67,41 градуса восточной долготы. Магнитуда в эпицентре составила 3,7. Глубина [очага] - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 181 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении. Сила подземных толчков в Джизаке и Самарканде составила три и два балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается.