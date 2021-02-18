Пожар в общежитии на северо-западе Москвы ликвидировали

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара в общежитии на улице Вилиса Лациса в Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, возгорание ликвидировано.

"В настоящее время пожар ликвидирован на площади 50 кв. метров. В результате происшествия пострадали два человека, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего из здания эвакуированы 80 человек.

Ранее сообщалось, что в общежитии на улице Вилиса Лациса произошло возгорание в одной из комнат на 10-м этаже. К месту происшествия были направлены автобусы для размещения эвакуированных.