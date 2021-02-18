На западе Москвы 15-летняя девочка выжила после падения с 11-го этажа

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пятнадцатилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже в доме на Новопеределкинской улице в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, девочка упала в сугроб, что и спасло ее.

"Накануне вечером поступило сообщение о том, что в доме на Новопеределкинской улице из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже, выпала 15-летняя девочка. В результате падения она получила различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга. В настоящее время она госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия следователи проводят проверку.