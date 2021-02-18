В Воронеже задержали сторонников украинской молодежной радикальной группы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Следственным комитетом РФ пресечена в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений", - сообщили в ФСБ.

У задержанных изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях. Кроме того, в гараже одного из задержанных обнаружен и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны.

В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили, что в отношении троих местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой). По версии следствия, организатор группы - 19-летний молодой человек, он создал ее в январе 2020 года. В апреле того же года он изготовил трафарет с текстом экстремистского характера, при помощи которого он и 33-летний участник группы разместили соответствующие надписи на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа. В октябре 2020 года участник группы, которому на момент совершения преступления было 17 лет, под руководством 33-летнего мужчины с помощью аэрозольной краски нанес надпись экстремистского содержания на заборе около одного из домов в Левобережном районе.

Также СК расследует дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Оно было возбуждено после избиения в июле 2020 года 19-летнего молодого человека. По подозрению в этом преступлении задержан 26-летний участник экстремистской группы.

Следователи допросили шесть человек, обладающих сведениями о противоправной деятельности экстремистской группировки. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.