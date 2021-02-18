Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Вануату

ТАСС, 18 февраля. Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 6,2 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился примерно в 148 км к юго-западу от столицы страны, города Порт-Вила, где проживают около 35,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные об угрозе цунами пока не поступали.

16 февраля у побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7. За последние несколько суток в регионе было зафиксировано еще несколько подземных толчков магнитудой от 4,8 до 5,5.