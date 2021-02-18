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Упавший на рельсы пассажир на станции метро "Дубровка" погиб

Из-за инцидента нет движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники", поезда следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пассажир, который упал на рельсы на станции метро "Дубровка" Люблинско-Дмитровской линии, погиб. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"На станции метро "Дубровка" пассажир упал на рельсы под прибывающий поезд и погиб. В данный момент спасатели извлекают его тело", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичной подземке сообщили, что интервалы движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены из-за человека на пути. Нет движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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