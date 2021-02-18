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СМИ: более 40 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

Летальных случаев нет, передает агентство "Клуб молодых журналистов"

ТЕГЕРАН, 18 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 42 человека пострадали в результате землетрясения, произошедшего в среду вечером в центральной части Ирана. Об этом сообщает в четверг агентство "Клуб молодых журналистов" со ссылкой на медиков.

Отмечается, что летальных случаев в результате удара стихии нет.

Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в среду вечером на границе провинций Исфахан и Кохгилуйе и Бойерахмед. Наибольший ущерб причинен населенному пункту Сисахт, расположенному в 10 километрах от эпицентра землетрясения.

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