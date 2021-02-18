Причиной массовой гибели рыбы в Брянской области стал сброс заводских отходов в реку

ТАСС, 18 февраля. Природоохранная прокуратура Брянской области выявила, что завод "Биохим" в Клинцовском районе сбрасывал в реку Вепринку неочищенные отходы производства, что привело в середине января к гибели 55 тыс. карпов, толстолобиков и белых амуров. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что расположенный вблизи водного объекта завод ООО "Биохим" сливал в реку образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности неочищенные жидкости - так называемую барду. Несанкционированный сброс сточных вод повлек массовую гибель рыбы в рыбоводческом хозяйстве в прудах на реке Вепринке. Количество погибшей рыбы составило более 55 тыс. экземпляров: карп, толстолобик, белый амур", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ущерб от неправомерной деятельности предприятия оценивается в 900 тыс. рублей. Также выявили, что завод осуществлял добычу подземных вод без соответствующей лицензии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, гибель рыбы зафиксировали 14 января, проверку деятельности завода начали проводить с 28 января. Итоговые материалы направили в следственный орган для организации уголовного преследования. В отношении директора химзавода и самого предприятия как юридического лица возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ ("Пользование недрами без лицензии"), ст. 7.6 КоАП РФ ("Пользование водным объектом с нарушением установленных условий"), ст. 8.14 КоАП РФ ("Нарушение правил водопользования"), добавили в пресс-службе.

Река Вепринка находится на территории Клинцовского и Новозыбковского районов, протяженность составляет около 38 км, она является притоком реки Ипуть, которая протекает по нескольким регионам Белоруссии и России.