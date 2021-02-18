СК назвал вероятную причину пожара на рынке в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, стало причиной пожара в торговых павильонах вещевого рынка в Волгограде, сообщил ТАСС заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району следственного управления СК РФ по Волгоградской области Артем Сурженко.

"Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем", - сказал Сурженко. Он отказался уточнить подробности, отметив, что это может быть "непотушенная сигарета, зажигалка или что-нибудь еще".

По данным МЧС, днем 16 февраля в Волгограде на рынке на улице Качинцев загорелись торговые павильоны на площади 2 тыс. кв. метров. Пожарные эвакуировали 150 человек, полностью пожар был потушен в 18:05 мск. Одна женщина погибла, еще три человека пострадали.

В следственном управлении СК РФ по региону и областной прокуратуре проводят проверки по факту пожара. Местные власти создали оперативный штаб для определения ущерба и оказания помощи владельцам 13 сгоревших торговых точек.