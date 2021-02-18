В ЮАР трое рабочих погибли при взрыве на металлургическом заводе

ПРЕТОРИЯ, 18 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли при взрыве на заводе металлургической компании ArcelorMittal в городе Фандербейлпарк в провинции Гаутенг на северо-востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом сообщил в четверг местный телеканал eNCA со ссылкой на Национальный профсоюз металлистов.

"Мы подтверждаем, что трое рабочих погибли, мы призываем к проведению тщательного расследования причин аварии", - говорится в его заявлении.

Взрыв произошел утром 17 февраля, вызвав падения части кирпичной трубы на диспетчерскую, где находилась рабочая смена. На месте аварии почти сутки работали спасатели, которые и обнаружили тела погибших.