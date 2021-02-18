ФСБ проверяет документацию ООО "Стройинвест" в администрации Геленджика

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю в четверг изучают документацию, связанную с деятельностью ООО "Стройинвест" в администрации города Геленджика. Силовики работают в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов.

"Сейчас сотрудники ФСБ работают в управлениях имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений. Сотрудников интересует документация, которая касается деятельности ООО "Стройинвест", - написал Богодистов.

Он уточнил, что администрация города оказывает всестороннюю помощь и открыта для взаимодействия. Подробности правонарушений, в рамках которых ведется проверка документации компании, пока не разглашаются.