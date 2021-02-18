ФСБ провела в 10 регионах задержания членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ФСБ в ходе масштабной операции совместно с Росгвардией и МВД задержала в 10 регионах России членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведенной специальной операции в Республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, "члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации". В отношении семерых задержанных уже возбуждены уголовные дела.

В ФСБ напомнили, что члены организации, которая в 2003 году была запрещена Верховным судом России, исповедуют доктрину провозглашения так называемого всемирного халифата, устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций".

По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.