Полиция Словакии освободила заложницу, захваченную в торговом центре города Кежмарок

ПРАГА, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция в четверг освободила заложницу, которую в среду вечером захватил 40-летний мужчина, подозреваемый в двойном убийстве, в одном из торговых центров города Кежмарок на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио.

Подозреваемый, проживающий в районе Кежмарока, убил своих родителей и затем попытался скрыться в здании торгового центра, где в период действующих в Словакии жестких социальных ограничений из-за коронавируса остаются открытыми только аптека, продовольственный и зоомагазин. Там он захватил заложницу, которую после длительных переговоров с полицией освободил лишь ранним утром в четверг. Через час после этого он был задержан.

Женщина во время инцидента не получила физических травм. Она доставлена в местную больницу. Ей оказывается психологическая помощь.