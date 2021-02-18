Ростовский суд признал виновной активистку Шевченко в участии в нежелательной организации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал виновной активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко в участии в деятельности иностранной организации в рамках первого в истории России уголовного дела о нежелательных иностранных агентах, действующих на территории страны.

"Судья оглашает обвинительный приговор", - сказал ТАСС адвокат Шевченко Сергей Ковалевич.

21 января 2019 года в отношении члена совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест. Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года было возбуждено несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).

Ранее государственный обвинитель запросил для активистки по уголовному делу наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.