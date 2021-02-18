В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении экс-главреда газеты "Вперед"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главного редактора батайской газеты "Вперед" Елены Пивоваровой. Об этом глава ведомства сообщил на заседании регионального парламента.

"Дело такое возбуждено, находится на расследование в главном следственном управлении. Пока идет следствие", - ответил Агарков на вопрос депутата парламента.

На ежегодной пресс-конференции в декабре Владимир Путин поручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву разобраться в ситуации с увольнением главного редактора батайского издания "Вперед" Елены Пивоваровой. О ситуации с ее увольнением главе государства рассказала журналистка Вера Южанская. Она сообщила, что после увольнения Пивоваровой в издании начались проверки, приходили представители силовых структур, которые изымали документы и жесткие диски, а редактора газеты стали порочить в некоторых СМИ.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что в отношении Пивоваровой возбудили уголовное дело из-за растраты.