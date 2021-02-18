Жителя КБР подозревают в участии в деятельности террористической организации

НАЛЬЧИК, 18 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарии (КБР) в отношении местного жителя, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД по республике.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД по КБР совместно с коллегами из УФСБ России по КБР установили, что 35-летний житель с. Урух придерживается идеологии международной террористической организации "Исламское государство", признанной Верховным судом РФ незаконной и запрещенной на территории РФ. Не входя в ее структурное подразделение, на протяжении длительного времени в 2015 году мужчина оказывал пособническую помощь в виде предоставления жилья и скрытной перевозки по территории КБР на своем личном транспорте активного участника незаконного формирования - 25-летнего жителя Лескенского района", - говорится в сообщении.

В августе 2016 года участник НВФ был нейтрализован при нападении на сотрудников правоохранительных органов. 10 февраля 2021 года при силовой поддержке сотрудников ОМОН управления Росгвардии по КБР подозреваемый был задержан, уточнили в МВД.

"Следственным отделом отделения МВД России по Лескенскому району КБР в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемый заключен под стражу", - добавили в ведомстве.