В Москве по делу о крупной взятке задержали бывшего топ-менеджера "Ростелекома"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве топ-менеджера "Ростелекома" Андрея Левакова в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Как уточнил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Андрей Кимович Леваков. В настоящее время с ним ведутся следственные действия, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. Других подробностей уголовного дела источник не привел.

В свою очередь в пресс-службе Басманного суда Москвы ТАСС уточнили, что следствие просит избрать в отношении обвиняемого Левакова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля.

Пресс-служба "Ростелекома" прокомментировала ТАСС, что Андрей Леваков не является сотрудником компании, он уволен 30 марта 2020 года.