Суд в Москве начал рассмотрение дела о краже документа из военного архива

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг начал рассмотрение дела в отношении 62-летней москвички Екатерины Седовой, обвиняемой в краже документа из военно-исторического архива. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд в четверг начал слушания по делу. Прокурором было оглашено обвинительное заключение по делу, после чего подсудимая заявила о непризнании вины", - рассказала собеседница агентства.

Следующее заседание назначено на 11 марта. Как ожидается, суд допросит свидетелей со стороны обвинения.

Седова обвиняется по ч. 1 ст. 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в ноябре 2020 года Седова попыталась вынести в туфле из архива документ от 1857 года "Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П. М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф. А. Панова". Экспертиза оценила стоимость документа в 50 тысяч рублей.