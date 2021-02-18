В Москве нашли женщину, оставившую годовалую дочь соседке

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Установлено местонахождения женщины, оставившей свою годовалую дочь соседке на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Личность и место нахождения матери установлены, в ближайшее время прокуроры планируют опросить женщину", - сказали в ведомстве.

20-летняя женщина оставила годовалую девочку соседке по съемной квартире на улице Шипиловской, более четырех дней она не появлялась дома. Ребенка доставили в больницу. В связи с оставлением девочки прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям матери по исполнению своих обязанностей по заботе о ребенке.