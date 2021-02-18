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Трое детей пострадали в ДТП на Кольцевой автодороге в Петербурге

Всех детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Автомобиль Opel врезался в стоящую у обочины "Газель" на 72-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга в четверг днем, в результате аварии пострадали трое детей, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Автомобиль Opel наехал на стоявшую у обочины "Газель". В результате ДТП пострадали два мальчика в возрасте четырех и шести лет, а также двухнедельная девочка, находившаяся на руках у матери", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что все дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, они находились в салоне автомобиля без специальных кресел. По данным ведомства, в момент инцидента в "Газели" не было людей, перед машиной был выставлен знак аварийной остановки.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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